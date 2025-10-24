Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf dem Brocken rechnet der Deutsche Wetterdienst den Angaben nach mit Orkanböen. (Symbolbild)
Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
Sturmböen und Regenschauer in Mitteldeutschland erwartet
Ungemütliches Wetter erwartet die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Besonders im Harz und auf dem Fichtelberg warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Sturm.

Erfurt.

Auf einen stürmischen Tag müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einstellen. Für alle drei Bundesländer kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmböen sowie mögliche Regenschauer an. Insbesondere im Bergland wie im Harz und auf dem Fichtelberg ist mit teils schwerem Sturm zu rechnen - auf dem Brocken werden orkanartige Böen erwartet.

Die Temperaturen erreichen maximal zwölf Grad in Thüringen und 13 Grad in Sachsen sowie in Sachsen-Anhalt. In der Nacht auf Samstag fallen sie auf bis zu vier Grad, im Bergland auf bis zu ein Grad. Zudem sei in der Nacht in allen drei Bundesländern mit weiteren Schauern zu rechnen, hieß es weiter. (dpa)

