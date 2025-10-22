Suche nach Beweisen – größerer Polizeieinsatz in Zittau

Mit zahlreichen Beamten und Suchhunden rückt die Polizei im Dreiländereck zu Polen und Tschechien zu einem größeren Einsatz an. Wonach suchten die Einsatzkräfte in Zittau?

Zittau. Mit Suchhunden und zahlreichen Einsatzkräften hat die Polizei einen Wald und eine Wiese in Zittau im Südosten Sachsens durchkämmt. Die Suche nach Beweismitteln blieb erfolglos, wie eine Sprecherin sagte. Der Einsatz wurde demnach am späten Nachmittag beendet.

Anlass war laut Mitteilung der Polizeidirektion Görlitz eine europäische Ermittlungsanordnung aus Polen. Es handelt sich demnach um ein Verfahren der Staatsanwaltschaft der Stadt Szamotuly im Nordwesten von Posen. Worum es in dem grenzüberschreitenden Fall genau geht – dazu hält sich die Polizei weiterhin bedeckt.

Ein Teil des Weinauparks in Zittau wurde wegen der polizeilichen Maßnahmen abgesperrt. Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte der Polizeidirektion Görlitz, des Landeskriminalamts, der Bereitschaftspolizei sowie das Technische Hilfswerk. (dpa)