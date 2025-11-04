Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trotz bundesweiter Suche fehlt von einem geflohenen Straftäter aus Leipzig weiterhin jede Spur. (Symbolbild)
Trotz bundesweiter Suche fehlt von einem geflohenen Straftäter aus Leipzig weiterhin jede Spur. (Symbolbild)
Sachsen
Suche nach geflohenem Straftäter weiter erfolglos
Trotz bundesweiter Suche fehlt vom geflohenen Straftäter aus Leipzig weiterhin jede Spur. Die Polizei prüft Hinweise, doch eine heiße Spur gibt es bisher nicht.

Leipzig.

Auch mehrere Tage nach seiner Flucht aus dem Maßregelvollzug in Leipzig verläuft die Suche nach einem Gewaltstraftäter weiterhin ohne Erfolg. Es habe weitere Hinweise von Zeugen auch aus dem Berliner Raum gegeben, denen mit Hochdruck nachgegangen werde, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Eine heiße Spur sei bisher aber nicht dabei. Nach dem 34-Jährigen werde bundesweit gesucht.

Der Mann war 2023 zu einer knapp achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ihm wurden mehrfache Körperverletzungen und Raubstraftaten nachgewiesen. Daher sei nicht auszuschließen, dass von dem 34-Jährigen eine Gefahr ausgeht.

Über Zaun geklettert und geflohen

Der Häftling war in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Am vergangenen Freitag war er vom Gelände des Maßregelvollzugs über einen Zaun geklettert und entkommen.

Laut Polizei ist er 1,72 Meter groß, hat eine schlanke, sportliche Statur und einen schwarzen Igelhaarschnitt mit Geheimratsecken. Auf der rechten Hand und an den Fingern trägt er Tattoos in Form von Schriftzeichen. Bei der Flucht trug er den Angaben zufolge eine Kapuzenjacke, eine schwarze Sporthose und weiße Sneaker. (dpa)

