Suche nach vermisstem Segler bislang ergebnislos

Dresden. Die Wasserschutzpolizei sucht weiter nach einem 36 Jahre alten Mann, der nach dem Kentern eines Segelbootes auf der Elbe in Dresden seit Donnerstag vermisst wird. Die Suche werde mit zwei Booten auch an den Feiertagen jeweils bis zum Einbruch der Dunkelheit fortgesetzt, sagte eine Sprecherin der Bereitschaftspolizei am Sonntag auf Anfrage. Dabei konzentriere man sich auf den Abschnitt zwischen Dresden und Riesa.

Nach Polizeiangaben hatten mehrere Zeugen am Donnerstagmittag das umgekippte Boot gesichtet und gemeldet. Die beiden Insassen gingen über Bord. Der 28 Jahre alte Bootsinhaber konnte sich retten und wurde von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei in Sicherheit gebracht. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Unterdessen wird gegen ihn wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt. (dpa)