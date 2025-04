Südbrandenburg und Sachsen wollen "Net Zero Valley" werden

Die Lausitz will als erste klimaneutrale Modell-Region punkten. Die Bewerbung wurde nun eingereicht.

Dresden.

Die Lausitz will als erste klimaneutrale Modell-Region, ein sogenanntes Net Zero Valley, in Europa werden. Staatssekretär Thomas Kralinski (Sachsen) und Staatssekretärin Friederike Haase (Brandenburg) haben in Brüssel die Bewerbung präsentiert, teilte das sächsische Wirtschaftsministerium mit.

Die Net Zero Valley-Initiative der EU verfolgt die Ziele, die Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen, die Technologieabhängigkeit zu reduzieren und die Klima- und Energieziele zu erreichen. In den Valleys ("Tälern") soll ein besonders attraktives Umfeld für die Ansiedlung von Produktionsanlagen von sogenannten saubere Technologien geschaffen werden.

Die Lausitz hat die Absicht, sich in ihrem Valley vor allem auf die Bereiche Batterie- und Speichertechnologien, Wasserstoff- und Stromnetztechnologien sowie Technologien zur Energieeffizienz und Sektorkopplung zu konzentrieren.

Sachsen und Brandenburg haben mit dem für die Ausweisung notwendigen Umweltprüfungen begonnen. Dieser Prozess wird sich noch über den Sommer hinziehen. (dpa)