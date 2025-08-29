Süßes Diebesgut bei Schwarzfahrer entdeckt

Erwischt ohne Fahrschein, ertappt mit süßer Beute: Die Polizei stößt bei einem Fahrgast auf Diebesgut – und eine lange Liste an Vorfällen.

Bad Schandau. Fast 30 Packungen gestohlene Schokolade hat die Polizei in Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in der Tasche eines Schwarzfahrers entdeckt. Der 30-Jährige konnte am Mittwoch in der S-Bahn keinen gültigen Fahrschein vorweisen, wie die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel mitteilte.

Die Polizei nahm den Mann mit aufs Revier. Dort wurde die gestohlene Schokolade gefunden. Offenbar war es nicht das erste Mal, dass der Mann für etwas nicht bezahlen wollte: Über 40 Einträge wegen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen fand die Polizei im System. Nun ist diese Zahl noch einmal gestiegen. Er wurde wegen beidem erneut angezeigt. (dpa)