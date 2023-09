Suizid im Krankenhaus - Uniklinik mit Präventionsprojekt

Leipzig.

Das Universitätsklinikum Leipzig (UKL) will mit einem Präventionsprojekt Suizidversuche auf den Stationen verhindern. Leider komme es manchmal auch in Krankenhäusern, in denen Menschen mit schweren Diagnosen oder schicksalhaften Prognosen konfrontiert sind, zu Suiziden oder Suizidversuchen, teilte das Uniklinikum am Samstag mit. "Bei manchen Menschen löst dies eine akute suizidale Gefährdung aus, die zu Kurzschluss-Reaktionen direkt im Krankenhaus führen kann", sagte Psychiaterin Christine Rummel-Kluge, Leiterin der Psychiatrischen Institutsambulanz des UKL.