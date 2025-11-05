Supermond am Himmel - wo könnte er gut zu sehen sein?

Über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wacht heute Abend ein besonderer Mond. Er ist besonders groß und besonders hell. Nur in einer Region könnte es schwer sein, einen Blick zu erhaschen.

Leipzig. In einigen Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnte sich heute Abend eine gute Sicht auf einen besonderen Mond ergeben. "Prinzipiell könnte es nur im Werratal in Thüringen und der Region dort wegen Hochnebel schwierig werden, ansonsten stehen die Chancen gut", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Heute Abend ist der Mond besonders nah an der Erde - ein sogenannter Supermond ist zu sehen.

Nach Ansicht der Experten spielt das Wetter gut mit, um den großen, leuchtenden Ball am Himmel zu sehen. "Wie gestern werden die Wolken auch heute am Abend aufklaren." Vereinzelt könnten in Sachsen transparente Schleierwolken am Himmel hängen. "Die sollten den Mond aber nicht verdecken."

Warten auf den Sonnenuntergang

Besonders gut werde man den Supermond wahrscheinlich in der Altmark, der Börde oder im Harz in Sachsen-Anhalt sehen. Auch im östlichen Thüringen stehen die Chancen gut, sagte der Wetterexperte. Und für den Blick auf den Mond brauche man auch gar nicht allzu lange wach zu bleiben: "Die Sonne geht ja schon relativ früh unter. Dann steht dem Blick auf den Mond nichts mehr im Wege." (dpa)