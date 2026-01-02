Sven Schulze zu Sven Schulze: Manchmal denke ich, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist

Sachsen
Leipzig. Der eine will 2026 Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden, der andere 2027 wohl Chemnitzer Oberbürgermeister bleiben. Ein Gespräch über Wahlkampf mit einem Allerweltsnamen und die Stimmung in Ostdeutschland.
Der Leipziger „Coffe Baum“ zählte in seiner 300-jährigen Geschichte schon August den Starken, Napoleon, Bach, Goethe, August Bebel, Gerhard Schröder oder Bill Clinton zu seinen Gästen. Ein Schulze ist in der Chronik bisher nicht ausgewiesen. An einem Dezembernachmittag sitzen in dem Kaffeehaus gleich zwei am Tisch, beide heißen auch noch...
