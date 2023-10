Symbolische Blockade an Grenze als Protest gegen Asylpolitik

Schmilka.

Aus Protest gegen die Asylpolitik der Bundesregierung haben sich am Samstag im sächsischen Schmilka Menschen an der deutsch-tschechischen Grenze versammelt. Zu der Aktion hatte die rechtsextreme Partei Freie Sachsen aufgerufen. Ein Polizeisprecher sprach am Mittag von rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Diese Zahl sei eine Schätzung, es gebe einige Fluktuation. Der Protest war bis 17.00 Uhr angemeldet.