Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Synode der EKD tagt in Dresden. (Symbolbild)
Die Synode der EKD tagt in Dresden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Die Synode der EKD tagt in Dresden. (Symbolbild)
Die Synode der EKD tagt in Dresden. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland beginnt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Welchen Platz hat die Evangelischen Kirche in einer von Umbrüchen gezeichneten Gesellschaft? Bei der Synode in Dresden sollen Antworten auf diese Frage diskutiert werden.

Dresden.

Das Kirchenparlament der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kommt ab heute zu seiner Jahrestagung in Dresden zusammen. Die 128 Synodalen aus ganz Deutschland wollen unter anderem darüber beraten, welchen Stellenwert die Kirche in einer von Umbrüchen und Krisen geprägten Zeit haben kann und soll. Am Montag soll eine Friedensdenkschrift vorgestellt werden.

Ein weiteres großes Thema ist die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt innerhalb der Kirche. Das Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt wird am Dienstag seinen Bericht vorstellen. Dabei geht es nach Angaben der EKD darum, wie der Maßnahmenplan zum Schutz vor derartigen Übergriffen umgesetzt wird.

Eröffnet wird die Synode am Morgen mit einem Gottesdienst in der Dresdner Dreikönigskirche. Die Predigt hält der sächsische Landesbischof Tobias Bilz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
06.11.2025
1 min.
Dynamo und Energie testen in Länderspielpause gegeneinander
Cottbus'-Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (l) und Dynamo-Trainer Thomas Stamm stehen sich in der Länderspielpause in einem Testspiel gegenüber.
Das Spiel Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus hat eine gewisse Brisanz. Deshalb wird der Test ohne Fans stattfinden.
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
06:00 Uhr
4 min.
EKD: Opfer fordern Tempo bei Aufarbeitung von Missbrauch
Betroffene fordern auch bei der EKD-Synode in Dresden mehr Tempo bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. (Archivbild)
Kirchen gelten als besonderer Schutzraum. Doch auch bei der Evangelischen Kirche kam es zu sexualisierter Gewalt. Betroffene leiden meist ein Leben darunter.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel