Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kapitän Charles Callison avancierte beim Sieg des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC gegen die Telekom Baskets Bonn zum Topscorer.
Kapitän Charles Callison avancierte beim Sieg des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC gegen die Telekom Baskets Bonn zum Topscorer. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kapitän Charles Callison avancierte beim Sieg des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC gegen die Telekom Baskets Bonn zum Topscorer.
Kapitän Charles Callison avancierte beim Sieg des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC gegen die Telekom Baskets Bonn zum Topscorer. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Syntainics MBC feiert Start-Ziel-Sieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Weißenfelser Bundesliga-Basketballer haben beim Heimspielauftakt gegen Bonn lange alles im Griff, müssen dann aber doch noch zittern. Am Ende übernimmt der Kapitän.

Weißenfels.

Die Basketballer des Syntainics MBC haben einen gelungenen Heimauftakt in der Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Marco Ramondino bezwang am Donnerstagabend vor 2.500 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn mit 84:77 (44:33). Beim MBC ragte Kapitän Charles Callison mit 21 Punkten und fünf Assists heraus. 

Vier Tage nach dem 93:85-Erfolg in Hamburg begannen die Weißenfelser selbstbewusst und fanden in der Offensive sofort ihren Rhythmus. Mit einem 12:1-Lauf setzten sie sich früh auf 17:5 (6. Minute) ab. Zwar ließ der MBC in der Folge nach, doch die Bonner konnten daraus kaum Kapital schlagen, weil sie bis zur Pause alle ihre zehn Dreierversuche vergaben.

Nach dem Wechsel zogen die Gastgeber schnell auf 51:36 (23.) davon. Bis zum 71:58 (31.) hatten sie alles im Griff, ehe sie in der Offensive völlig den Faden verloren. Bonn kämpfte sich auf 68:71 (35.) heran und läutete eine spannende Schlussphase ein, in der sich der MBC auf die Führungsqualitäten von Callison verlassen konnte. Mit einem Korbleger zum 81:75 sorgte er 37 Sekunden vor Schluss für die Vorentscheidung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
25.09.2025
4 min.
Basketball bald wie Fußball? Nächste Bayern-Dominanz droht
Wieder Meister? Für den FC Bayern spricht sehr viel.
Als Liga der Welt- und Europameister kann sich die Bundesliga der Basketballer neuerdings bezeichnen. Doch europäisches Spitzenlevel verkörpert maximal ein Club.
Patrick Reichardt, Lars Reinefeld und Manuel Schwarz, dpa
17:18 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz siegen zum Heimauftakt
Kevin Yebo und die Niners Chemnitz feierten in der Basketball-Bundesliga einen klaren Heimsieg gegen Hamburg.
Die Chemnitzer Bundesliga-Basketballer tun sich gegen Hamburg eine Halbzeit lang sehr schwer, doch dann platzt der Knoten. Am Ende knacken sie sogar die 100-Punkte-Marke.
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
Mehr Artikel