Syntainics MBC feiert Start-Ziel-Sieg

Die Weißenfelser Bundesliga-Basketballer haben beim Heimspielauftakt gegen Bonn lange alles im Griff, müssen dann aber doch noch zittern. Am Ende übernimmt der Kapitän.

Weißenfels. Die Basketballer des Syntainics MBC haben einen gelungenen Heimauftakt in der Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Marco Ramondino bezwang am Donnerstagabend vor 2.500 Zuschauern gegen die Telekom Baskets Bonn mit 84:77 (44:33). Beim MBC ragte Kapitän Charles Callison mit 21 Punkten und fünf Assists heraus.

Vier Tage nach dem 93:85-Erfolg in Hamburg begannen die Weißenfelser selbstbewusst und fanden in der Offensive sofort ihren Rhythmus. Mit einem 12:1-Lauf setzten sie sich früh auf 17:5 (6. Minute) ab. Zwar ließ der MBC in der Folge nach, doch die Bonner konnten daraus kaum Kapital schlagen, weil sie bis zur Pause alle ihre zehn Dreierversuche vergaben.

Nach dem Wechsel zogen die Gastgeber schnell auf 51:36 (23.) davon. Bis zum 71:58 (31.) hatten sie alles im Griff, ehe sie in der Offensive völlig den Faden verloren. Bonn kämpfte sich auf 68:71 (35.) heran und läutete eine spannende Schlussphase ein, in der sich der MBC auf die Führungsqualitäten von Callison verlassen konnte. Mit einem Korbleger zum 81:75 sorgte er 37 Sekunden vor Schluss für die Vorentscheidung. (dpa)