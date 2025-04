Tabellenführer Dynamo mit Nullnummer gegen BVB II

Im ersten Durchgang haben die Dresdner Chancen für zwei Spiele. Ein Tor erzielen sie jedoch nicht. Durch die Ergebnisse der Konkurrenz hilft jedoch auch ein Punkt, um die Tabellenführung auszubauen.

Dresden.

Dynamo Dresden bleibt Tabellenführer in der 3. Fußball-Liga. Am späten Dienstagabend reichte den Sachsen dazu ein torloses Unentschieden gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Weil Saarbrücken in Bielefeld verlor, haben die Sachsen nun zwei Punkte Vorsprung an der Spitze.

Im Vergleich zum schmeichelhaften 1:0 Erfolg gegen Alemannia Aachen am vergangenen Samstag veränderte Trainer Thomas Stamm seine Startelf auf zwei Positionen. Vinko Sapina feierte sein Startelf-Comeback nach Verletzung vor der Viererkette, Aljaz Casar durfte sich neben Kapitän Niklas Hauptmann im offensiven Mittelfeld beweisen. Lukas Boeder und Tony Menzel nahmen vorerst auf der Bank Platz.

Ein Tor wollte den Dresdnern nicht gelingen. Bild: Robert Michael/dpa/ZB

Die Dresdner waren im Rudolf-Harbig-Stadion vor 24 114 Zuschauern während der ersten 45 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Acht teils gute Torchancen und zehn Ecken sprechen für die klare Überlegenheit der Hausherren, die allein an ihrer Effektivität scheiterten. Dortmund konnte nur wenige Nadelstiche zu setzen, wäre durch Michael Eberwein (41.) aber beinahe in Führung gegangen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGD vorerst die aktivere Mannschaft. Anders als im ersten Durchgang fehlte nun jedoch der stringente Zug zum gegnerischen Tor. Beide Trainer nutzten ihr Wechselkontingent voll aus. Die frischen Impulse konnte jedoch keine der beiden Mannschaften zum entscheidenden Tor nutzen. (dpa)