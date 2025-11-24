Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Zahl der registrierten Fälle häuslicher Gewalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. (Symbolbild)
Die Zahl der registrierten Fälle häuslicher Gewalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. (Symbolbild) Bild: Maurizio Gambarini/dpa
Die Zahl der registrierten Fälle häuslicher Gewalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. (Symbolbild)
Die Zahl der registrierten Fälle häuslicher Gewalt ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. (Symbolbild) Bild: Maurizio Gambarini/dpa
Sachsen
Täglich fast 28 Fälle von häuslicher Gewalt in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 10.000 Fälle von häuslicher Gewalt hat die Polizei in Sachsen vergangenes Jahr gezählt. Vor fünf Jahren war die Zahl noch deutlich geringer.

Dresden.

Im vergangenen Jahr sind in Sachsen rund 10.200 Fälle von häuslicher Gewalt von der Polizei erfasst worden – das sind im Schnitt fast 28 Fälle pro Tag. Damit ist die Zahl der registrierten Fälle innerhalb von fünf Jahren um 33 Prozent gestiegen, wie das sächsische Sozialministerium mitteilte. 2019 seien es noch knapp 7.700 Fälle gewesen. 

Die erfassten Tatbestände reichen demnach von häuslicher Gewalt über digitale Belästigung bis hin zu Vergewaltigung. Wie viele der Betroffenen Frauen waren, gab das Ministerium zunächst nicht an, allerdings sind sie deutlich häufiger Opfer.

Gewalt gegen Frauen als "gesellschaftliches Thema" 

"Gewalt gegen Frauen ist kein privates, sondern ein gesellschaftliches Thema. Wir alle tragen Verantwortung, Betroffene zu schützen und ihnen Unterstützung zu geben", sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) laut Mitteilung. Es freue sie daher besonders, dass es seit einem Monat in Sachsen zwei neue Beratungsstellen für Betroffene sexualisierter Gewalt gebe, sagte Köpping. 

Seit November gehören die beiden neuen Anlaufstellen in Dresden und Radebeul (Kreis Meißen) zum landesweiten Hilfenetz. Der Freistaat fördert den Ausbau spezialisierter Fachberatungsstellen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten nach Angaben des Ministeriums mit rund einer Million Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
07.11.2025
2 min.
Mehr Hilfe für Betroffene – Beratungsnetz in Sachsen wächst
Die beiden neuen Beratungsstellen sollen Betroffenen Schutz und Hilfe bieten. (Symbolbild)
Das Hilfenetz für Betroffene sexualisierter Gewalt in Sachsen wird größer. Sozialministerin Petra Köpping sieht weiter großen Handlungsbedarf. Wo die neuen Anlaufstellen zu finden sind.
21.11.2025
2 min.
Gewalt gegen Frauen nimmt zu: Hubig kündigt Reformen an
Von häuslicher Gewalt sind vor allem Frauen und Mädchen betroffen. (Symbolbild)
Die meisten Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen. Um sie besser zu schützen, kündigt die Justizministerin nach der Fußfessel weitere Maßnahmen an. Was die SPD-Politikerin in Aussicht stellt.
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel