Tag der Deutschen Einheit - Landtag lädt zum Festakt

Zum Tag der Deutschen Einheit kommen der Journalist Robin Alexander und die Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz nach Dresden. Wer live dabei sein will, muss sich vorab anmelden.

Dresden. Den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober feiert der sächsische Landtag in diesem Jahr mit einer Diskussionsrunde zur parlamentarischen Demokratie. Gemeinsam mit dem Journalisten Robin Alexander und der Leipziger Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz widmet sich Landtagspräsident Alexander Dierks (CDU) diesem Thema. Eingeladen sind neben Abgeordneten des Landtags und des Bundestags auch Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes und der Staatsregierung sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Wer den Festakt persönlich im Landtag erleben will, muss sich vorher auf der Internetseite des Landtags anmelden. Die Zahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt, sie werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Es gibt auch eine Übertragung per Livestream auf dem Youtube-Kanal des Landtags. (dpa)