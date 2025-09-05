Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Eröffnungsfeier des beliebten Volksfestes gab es auf dem Sebnitzer Marktplatz.
Die Eröffnungsfeier des beliebten Volksfestes gab es auf dem Sebnitzer Marktplatz. Bild: Robert Michael/dpa
Die Gäste erwartet ein vielfältiges Programm.
Die Gäste erwartet ein vielfältiges Programm. Bild: Robert Michael/dpa
Die Eröffnungsfeier des beliebten Volksfestes gab es auf dem Sebnitzer Marktplatz.
Die Eröffnungsfeier des beliebten Volksfestes gab es auf dem Sebnitzer Marktplatz. Bild: Robert Michael/dpa
Die Gäste erwartet ein vielfältiges Programm.
Die Gäste erwartet ein vielfältiges Programm. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
"Tag der Sachsen" in Sebnitz eröffnet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elf Bühnen und ein vielfältiges Programm: In Sebnitz hat der "Tag der Sachsen" begonnen. 250.000 Besucher werden am Wochenende erwartet.

Sebnitz.

Bei sonnigem Wetter hat in Sebnitz der 30. "Tag der Sachsen" begonnen. Ministerpräsident Michael Kretschmer und Landtagspräsident Alexander Dierks (beide CDU) eröffneten das größte Volks- und Vereinsfest im Freistaat offiziell auf dem Marktplatz der 9.000-Einwohner-Stadt. 

Mehr als 250.000 Gäste werden bis Sonntag zu den Feierlichkeiten erwartet. Das musikalische Programm reicht von Schlager bis Metal. Es gibt elf Bühnen, 18 Themenmeilen, ein historisches Heerlager, einen Rummel mit Freefall-Tower und Riesenrad. Am Samstagabend steigt eine 90er-Jahre-Party, am Sonntag der große Festumzug mit mehr als 90 Schaubildern - von Musikkapellen über Trachtengruppen bis hin zu Festwagen und historischen Darstellungen.

Sebnitz zum zweiten Mal Gastgeber

Der "Tag der Sachsen" findet seit 1992 jährlich in wechselnden Städten statt. Sebnitz ist nach 2003 zum zweiten Mal Gastgeber. Das Jubiläum steht unter dem Motto "Auf blühende Erlebnisse!".

Erstmals wird das Fest auch grenzüberschreitend gefeiert: Am Samstagabend wollen die Oberbürgermeister von Sebnitz und Dolní Poustevna gemeinsam symbolisch die Grenze überschreiten - unter dem Motto "Grenzenlos feiern!". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:00 Uhr
1 min.
Diese Ortsdurchfahrt im Erzgebirge ist ab Montag gesperrt: Autofahrer müssen lange Umleitung nehmen
Der Breitbandausbau in Brünlos beginnt. Dafür wird die Hauptstraße gesperrt.
Aufgrund des Breitbandausbaus ist die Brünloser Hauptstraße wochenlang gesperrt. Wo führt die Umleitung entlang?
Thomas Mehlhorn
03.09.2025
2 min.
"Tag der Sachsen" startet mit Regen - 250.000 Gäste erwartet
Am Freitag startet das Volksfest offiziell mit einem Auftritt von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU). (Archivbild)
Von Musik über Rummel bis zum Festumzug: Der "Tag der Sachsen" feiert Jubiläum - erstmals mit symbolischer Grenzüberschreitung und Begegnungen auf der "Demokratiemeile".
15:06 Uhr
2 min.
Tag der Sachsen überwindet Grenzen
Die Kleinstadt Sebnitz an der tschechischen Grenze feiert an diesem Wochenende den 30. "Tag der Sachsen".
90er-Party, Freefall-Tower und ein Umzug mit 1.800 Mitwirkenden: In Sebnitz wird der "Tag der Sachsen" zum XXL-Event – und die Grenze zu Tschechien verschwindet für ein Wochenende.
Mehr Artikel