Tag des Buches: Schulkinder bekommen Geschichte geschenkt

Dresden.

Vor dem Welttag des Buches im nächsten Jahr sollen Schülerinnen und Schüler in Sachsen eine eigens für den Tag geschriebene Geschichte geschenkt bekommen. Lehrkräfte von Viert- und Fünftklässlern sowie Förderschul- und Willkommensklassen können dafür seit Mittwoch Buch-Gutscheine bestellen, teilte das sächsische Kultusministerium am Mittwoch mit. Der Tag des Buches wird jedes Jahr am 23. April gefeiert. Anmeldeschluss für die Gutscheine ist der 31. Januar 2024.