Tagsüber bis -12 Grad: Am Wochenende kommt der Winter nach Sachsen

Bislang war es relativ mild im Freistaat. Ab dem Wochenende ändert sich das.

Leipzig/Chemnitz. Nachdem es bislang recht mild war, kommt nun der Winter nach Sachsen - und er hat teils zweistellige Minusgrade im Gepäck!

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) miteilt, stehen am heutigen Freitag noch Plusgrade ins Haus: Zwar ist der Himmel bedeckt oder es regnet, allerdings klettert das Thermometer auf 2 bis 9 Grad. Im Bergland sind immerhin noch 1 bis 5 Grad drinnen. In der Nacht auf Samstag droht vor allem im Osten des Freistaats Glätte durch Überfrieren. Die Temperaturen fallen dann teils auf -1 Grad.

Schnee und Kälte am Wochenende

Am Samstag kommt Regen auf, der von Norden her in Schnee übergeht, die Temperaturen sinken auf 2 bis 5 Grad bzw. 0 bis 2 Grad im Bergland. In der Nacht auf Sonntag steht leichter Schneefall an, die Werte sinken auf -4 bis -7 Grad (im Bergland: bis zu -9 Grad).

Temperaturen fallen tagsüber auf bis zu -12 Grad

Der Sonntag wird laut DWD bedeckt, im Lauf des Tages ziehen Schneefälle nach Süden ab, Höchstwerte dann: eisige -4 bis -1 Grad, im Bergland -7 bis -4 Grad. Nachts fallen die Temperaturen auf -7 bis -9 bzw. im Bergland bis auf -12 Grad ab. Der Montag dürfte meist trocken bleiben bei knackigen -8 bis -5 rad (Bergland: -11 bis -8). Die Nacht auf Dienstag wird dann teils klar, teils wolkig bei Tiefstwerten von -7 bis -10, im Bergland bis zu -13 Grad. Und es bleibt nach DWD-Angaben auch in den Tagen danach kalt mit Werten rund um den Gefrierpunkt. (phy)