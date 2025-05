Talkshow für Rietzschel: Theater gibt Erfolgsautor Bühne

"Utopien. Auf ins Paradies!": dieses Motto hat das Theater ganz im Osten Sachsens für seine kommende Spielzeit gewählt. Auch ein völlig neues Format soll dabei angeboten werden.

Görlitz.

Der Schriftsteller Lukas Rietzschel bekommt am Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz eine eigene Veranstaltungsreihe. Das spezielle Format mit dem Titel "Rietzschels Utopien" soll sich thematisch am Motto der nächsten Spielzeit orientieren, sagte Intendant Daniel Morgenroth. Angekündigt wurde eine "etwas andere Talkshow", um auf "intelligent-unterhaltsame Art mit interessanten Gästen über Visionen zu sprechen". Nach der Premiere am 16. Oktober sind bis April drei weitere Folgen geplant. "Das wird etwas Besonderes", hieß es bei der Vorstellung der Vorhaben für 2025/2026.Das ostsächsische Theater setzt damit seine Zusammenarbeit mit dem Görlitzer Autor fort, dessen Roman "Mit der Faust in die Welt schlagen" inzwischen verfilmt wurde. Rietzschel hatte im Auftrag des Hauses das Stück "Das beispielhafte Leben des Samuel W." geschrieben, in dem es um Aufstieg, Ansichten und das fiktive Leben eines populistischen Politikers geht. Das "gesellschaftlich relevante" Schauspiel bleibe weiterhin im Repertoire, sagte Morgenroth. Nach der erfolgreichen Premiere 2024 in Zittau sei die Inszenierung inzwischen auf Festivals in Leipzig, Berlin, Heidelberg und Mühlheim an der Ruhr gezeigt worden.