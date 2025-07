Tanklaster auf A4 umgekippt - Fahrbahn wieder frei

Nördlich von Dresden fuhr ein Tanklaster gegen eine Schilderbrücke und kippte um. Die Polizei hat die Strecke am Abend wieder freigegeben.

Dresden.

Die Sperrung auf der A4 zwischen Hermsdorf und dem Autobahndreieck Dresden-Nord ist aufgehoben worden. Am Nachmittag war dort in Richtung Dresden ein Tanklaster gegen eine Schilderbrücke gefahren und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Da die Standfestigkeit der Schilderbrücke nicht mehr gewährleistet war, mussten diese abgebaut werden. Am späten Abend war die Fahrbahn demnach wieder frei.