Tapir-Nachwuchs im Leipziger Zoo tot

Leipzig.

Der am vergangenen Wochenende geborene Tapir im Leipziger Zoo ist wegen seines schlechten Gesundheitszustands eingeschläfert worden. Die Sorgen um das Tapirjungtier hätten sich in traurige Gewissheit verwandelt, teilte der Zoo am Freitagabend mit. Es habe sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet, dass die Entwicklung des kleinen Tapirbullen nicht altersgemäß und zufriedenstellend gewesen sei. Am Freitagnachmittag habe sich der Gesundheitszustand rapide verschlechtert, so dass das Tier eingeschläfert worden sei.