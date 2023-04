Tarifeinigung am Klinikum Chemnitz in Sicht

Chemnitz.

Die Beschäftigten am Klinikum Chemnitz sollen mehr Geld bekommen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Freitag mitteilte, hat sie sich in den Tarifverhandlungen mit der Geschäftsführung auf einen vorläufigen Kompromiss geeinigt. Demnach steigen die Gehälter im Jahr 2023 in zwei Stufen um insgesamt fünf Prozent. 2024 kämen dann noch einmal 250 Euro dazu, was durchschnittlich einer weiteren Tarifsteigerung um sieben Prozent entspreche. Hinzu komme eine Prämie zum Ausgleich der Inflation, die in mehreren Tranchen gezahlt werden soll. Auch die Jahressonderzahlung soll erhöht werden. Die Verdi-Mitglieder müssten nun noch über die Einigung abstimmen.