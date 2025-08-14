Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tarifeinigung: Mehr Geld für Beschäftigte am DHL Hub Leipzig (Archivbild).
Tarifeinigung: Mehr Geld für Beschäftigte am DHL Hub Leipzig (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Tarifeinigung: Mehr Geld für Beschäftigte am DHL Hub Leipzig (Archivbild).
Tarifeinigung: Mehr Geld für Beschäftigte am DHL Hub Leipzig (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Tarifeinigung: Mehr Geld für Beschäftigte am DHL Hub Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die vierte Verhandlungsrunde brachte den Durchbruch in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten am DHL-Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle. Nun steht die Einigung.

Leipzig.

Die Beschäftigten am Leipziger DHL-Frachtdrehkreuz erhalten deutlich mehr Lohn. In einer Urabstimmung haben sich 88 Prozent der Mitglieder für die Annahme des Ende Juli erzeilten Tarifabschlusses ausgesprochen, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. 

In einem ersten Schritt werden demnach die Löhne rückwirkend vom 1. Juli um 5,6 Prozent erhöht. Ein zweiter Erhöhungsschritt erfolgt ab dem 1. Juli 2026 um weitere 5,4 Prozent. Über Monate hinweg hatte es immer wieder Warnstreiks gegeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
18:08 Uhr
1 min.
Stellenabbau an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden
Die Mitteldeutsche Flughafen AG muss Beschäftigte entlassen. (Symbolbild)
Insgesamt arbeiten derzeit etwa 1.300 Menschen an den Flughäfen Halle/Leipzig und Dresden. Etwa jeder Achte soll nun noch in diesem Jahr seinen Job verlieren.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:22 Uhr
2 min.
Elbe am Standort der Carolabrücke wieder befahrbar
Die Schifffahrt kann wieder ungehindert verkehren. (Archivbild)
Nach dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden ging für die Schifffahrt an dieser Stelle nicht mehr viel. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt. Doch es gibt ein neues Problem.
16:25 Uhr
2 min.
Bodenpersonal von Ryanair in Spanien streikt
Der Streik des Bodenpersonals für Ryanair in Spanien hatte zunächst kaum Auswirkungen für die Passagiere. Es gab leichte Verspätungen, aber von gestrichenen Flügen wurde nichts bekannt.
Mitten in der Urlaubssaison starten Mitarbeiter des Bodenpersonals in Spanien einen Streik. Die Auswirkungen dürften sich jedoch in Grenzen halten. Das liegt auch an einer staatlichen Vorgabe.
16:42 Uhr
3 min.
Mehr als 350 Brauerei-Mitarbeiter bei Warnstreik
Die Tarifverhandlungen für die sächsischen Brauerei-Mitarbeiter sind von Warnstreiks begleitet worden. (Symbolbild)
Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten sächsischer Brauereien haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot unterbreitet. Die Gewerkschaft hält es für weit entfernt von eigenen Vorstellungen.
Mehr Artikel