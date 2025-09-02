Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Taser, Videoüberwachung, Online-Durchsuchung und mehr: Was Innenminister Schuster für Sachsens Polizei plant

Können künftig alle Polizisten in Sachsen Taser einsetzen?
Können künftig alle Polizisten in Sachsen Taser einsetzen? Bild: Axel Heimken/dpa
Können künftig alle Polizisten in Sachsen Taser einsetzen?
Können künftig alle Polizisten in Sachsen Taser einsetzen? Bild: Axel Heimken/dpa
Sachsen
Taser, Videoüberwachung, Online-Durchsuchung und mehr: Was Innenminister Schuster für Sachsens Polizei plant
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Ende Juni 2026 braucht der Freistaat ein neues Polizeigesetz, so hat es der Verfassungsgerichtshof vorgegeben. Nun verspürt Juniorpartner SPD „große Bauchschmerzen“. Will die CDU zu viel?

Sachsens Polizei soll künftig deutlich mehr Befugnisse als jetzt haben – wenn es nach dem Willen des Innenministeriums geht. Nach „Freie Presse“-Informationen hat das Haus von Armin Schuster (CDU) regierungsintern einen Entwurf zur Novelle des Polizeidienstgesetzes vorgelegt. Die Neuregelung ist erforderlich, nachdem der Sächsische...
