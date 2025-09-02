Taser, Videoüberwachung, Online-Durchsuchung und mehr: Was Innenminister Schuster für Sachsens Polizei plant

Sachsen
Bis Ende Juni 2026 braucht der Freistaat ein neues Polizeigesetz, so hat es der Verfassungsgerichtshof vorgegeben. Nun verspürt Juniorpartner SPD „große Bauchschmerzen“. Will die CDU zu viel?
Sachsens Polizei soll künftig deutlich mehr Befugnisse als jetzt haben – wenn es nach dem Willen des Innenministeriums geht. Nach „Freie Presse“-Informationen hat das Haus von Armin Schuster (CDU) regierungsintern einen Entwurf zur Novelle des Polizeidienstgesetzes vorgelegt. Die Neuregelung ist erforderlich, nachdem der Sächsische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.