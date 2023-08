Taten auf Spielplätzen von Kindern und Jugendlichen verübt

Tatort Spielplatz. Die meisten Straftaten auf Kinderspielplätzen in Sachsen verüben Kinder und Jugendliche. Zumeist kommt es zu Sachbeschädigungen und Körperverletzungen.

Dresden. Die meisten Straftaten auf Spielplätzen in Sachsen werden von Kindern und Jugendlichen verübt. Von den im Vorjahr ermittelten 432 Tatverdächtigen waren 67 Kinder unter 14 Jahren und 161 Jugendliche unter 18 Jahren, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) auf Anfrage mitteilte. Im ersten Halbjahr dieses Jahres waren unter den 227 Tatverdächtigen 61 Kinder und 81 Jugendliche. Die mit Abstand meisten Tatverdächtigen in den vergangenen eineinhalb Jahren waren deutsche Staatsbürger (517 von 659).

Insgesamt wurden demnach im Vorjahr 733 Straftaten auf einem Kinderspielplatz registriert. In den ersten sechs Monaten 2023 waren es 388. Am häufigsten kam es in diesem Jahr zu Sachbeschädigungen (22,8 Prozent) und Körperverletzungen (21,9 Prozent), gefolgt von Diebstählen (7,4 Prozent). Im Freistaat sei kein Anstieg bei Straftaten auf Spielplätzen zu erkennen, sagte ein LKA-Sprecher.

Dem LKA liegen lediglich Zahlen ab dem Jahresbeginn 2022 vor. Bei den Daten handelt es sich zum Teil um Informationen aus noch laufenden Ermittlungsverfahren, daher sind dies vorläufige Daten. Diese könnten sich aufgrund von Nachmeldungen und neuen Ermittlungsergebnissen noch verändern, betonte der LKA-Sprecher.

Spielplätze seien kein Schwerpunkt für Straftaten oder Kriminalität, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz. Es seien jedoch beliebte Sammelpunkte von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. In manchen Fällen ziehe dies Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und auch Müll auf den Plätzen nach sich. Zudem komme es immer mal wieder zu Streitigkeiten und Körperverletzungen unter Jugendlichen. Bekannte Spielplätze würden etwa von Mitarbeitern der Sicherheitswacht und vom Streifendienst unregelmäßig kontrolliert. (dpa)