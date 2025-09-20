Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
2024 beantragten in Sachsen rund 870 Firmen Insolvenz. (Symbolbild)
2024 beantragten in Sachsen rund 870 Firmen Insolvenz. (Symbolbild) Bild: Jonas Walzberg/dpa
2024 beantragten in Sachsen rund 870 Firmen Insolvenz. (Symbolbild)
2024 beantragten in Sachsen rund 870 Firmen Insolvenz. (Symbolbild) Bild: Jonas Walzberg/dpa
Sachsen
Tausende Arbeitnehmer in Sachsen von Insolvenzen betroffen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Insolvenzen führen in Sachsen zum Verlusten von etlichen Arbeitsplätzen. BSW-Chefin Wagenknecht sieht die Verantwortung bei der Bundesregierung.

Dresden.

Mehr als 4.700 Arbeitnehmer in Sachsen haben im ersten Halbjahr 2025 ihren Job wegen Insolvenzverfahren ihrer Unternehmen verloren. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) abgefragt hatte. Im gesamten Vorjahr waren es demnach etwas mehr als 6.300 Beschäftigte - ein deutlicher Anstieg gegenüber 2023 (5.500) und 2022 (2.300).

Der Pleitegeier kreise über der deutschen Wirtschaft, sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht. Hauptursache der Insolvenzwelle und steigender Arbeitslosigkeit sei die völlig absurde Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. "Extrem hohe Energiekosten und wuchernde Bürokratie würgen den Mittelstand ab und führen zur Deindustrialisierung unseres Landes."

Immer mehr Unternehmen insolvent

In den vergangenen vier Jahren war die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen im Freistaat immer weiter angestiegen. 2024 meldeten laut Statistischem Landesamt 867 Unternehmen Insolvenz an. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahresniveau von 747 beantragten Insolvenzverfahren.

Besonders betroffen waren im vergangenen Jahr Unternehmen aus den Bereichen Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit insgesamt 275 Insolvenzen sowie Unternehmensdienstleistungen mit 257 Verfahren. Auch das produzierende Gewerbe verzeichnete mit 237 Fällen eine hohe Zahl an Insolvenzen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
12.09.2025
1 min.
Wagenknecht will nach Parteiumbenennung nicht aufhören
Sahra Wagenknecht will sich auch nach einer Umbenennung ihrer Partei politisch engagieren. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) soll bald einen neuen Namen bekommen. Kein Grund zum Aufhören für die Parteigründerin, die sich anschließend weiter engagieren will.
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
31.08.2025
2 min.
BSW nun auch mit Stadtverband in Dresden
Andreas Uhlig soll den Dresdner Stadtverband des BSW führen. (Archivbild)
Das Bündnis Sahra Wagenknecht baut seine Strukturen in Sachsen weiter aus. Nun gibt es auch einen Stadtverband in Dresden. Der Vorsitzende ist kein Unbekannter.
Mehr Artikel