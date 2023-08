Tausende Schaulustige bei Umzug des Kamenzer Forstfests

Dresden.

Rund 6000 Schaulustige haben am Montag den traditionellen Auszug der städtischen Schülerschaft in den nahen Wald beim Kamenzer Forstfest verfolgt. Der alten Tradition folgend liefen nach Angaben eines Rathaussprechers etwa 1600 weiß gekleidete Kinder und Jugendliche, Kränze und Girlanden aus Blumen tragend, in weißer Kleidung und Heimatlieder singend sowie begleitet von Musikkapellen durch die Straßen der fast 800 Jahre alten Kleinstadt nordöstlich von Dresden. Dabei hat jede Klassenstufe ihren Schmuck aus farblich vorgeschriebenen Fähnchen und Schärpen. Die Häuser entlang der Strecke waren mit Wimpelketten, Ranken und Blumenkränzen geschmückt.