Tausendjähriges Bautzen jetzt offizielle Hochschulstadt

Sachsens Hochschulen sind im ganzen Freistaat verteilt. In Regionen außerhalb der Metropolen wie der Lausitz gelten sie als wichtige Magnete für junge Menschen.

Bautzen.

Das ostsächsische Bautzen kann sich jetzt offiziell Hochschulstadt nennen. "Das ist sie immer schon gewesen und jetzt heißt sie auch so", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und übergab am Mittwoch die entsprechende Urkunde. Die Kommune an der Spree mit gut 41.000 Einwohnern darf den Titel künftig auf ihre Ortsschilder schreiben. Die im Jahre 1002 erstmals als Budusin erwähnte Stadt gilt als politisches und kulturelles Zentrum der Sorben im Siedlungsgebiet der nationalen Minderheit.