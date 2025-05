Taxifahrer mit Messer verletzt - Verdächtiger gefasst

Ein Fahrgast greift in Dresden unvermittelt den Taxifahrer an. Das Auto gerät aus der Spur, der verletzte Attackierte wehrt sich - und schlägt den Passagier in die Flucht.

Dresden. Während der Fahrt ist ein Dresdner Taxifahrer am Rande der Altstadt von einem Kunden mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der Tatverdächtige befindet sich laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Untersuchungshaft. Gegen den Iraner werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der 28-Jährige habe den Tod des 54-Jährigen "zumindest billigend" in Kauf genommen.

Dem Mann wird vorgeworfen, den Taxifahrer von der Rückbank aus unvermittelt attackiert zu haben. Das Taxi kam von der Straße ab und stieß gegen einen Bordstein. Als sich der Fahrer, der aus Syrien stammt, gegen die Attacke wehrte, flüchtete sein Passagier. Der Tatverdächtige ist den Angaben nach vorbestraft, stand zur Tatzeit unter Bewährung und bestritt den Tatvorwurf. Der Taxifahrer hatte Stichverletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. (dpa)