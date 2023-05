Team SD Worx gewinnt Auftakt der Thüringen-Rundfahrt

Das favorisierte Team SD Worx um Belgiens Radstar Lotte Kopecky hat den Auftakt der 36. Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die Equipe war beim 9,1 Kilometer langen Mannschaftszeitfahren Rund um Schleiz am Dienstag zehn Sekunden schneller als Jayco-Alula aus Australien. Canyon-Sram mit der deutschen Sieg-Hoffnung Ricarda Bauernfeind fuhr mit 21 Sekunden Rückstand auf Platz drei.

Die 23 Jahre alte Bauernfeind, die im Vorjahr Platz fünf belegt hatte, liegt in aussichtsreicher Position. Am Mittwoch geht es über 153,5 Kilometer Rund um Gera. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Mühlhausen. (dpa)