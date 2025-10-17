Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden.
Die Feuerwehr musste in der Nacht im Leipziger Osten tätig werden. Bild: Erik-Holm Langhof/EHL Media/dpa
Sachsen
Technischer Defekt löst Feuer in Autohaus aus
Feueralarm in Paunsdorf: Ein Autohaus brennt, rund 50 Feuerwehrleute löschen den Brand. Ein Brandspezialist findet die Ursache recht schnell.

Leipzig.

Ein Brand in einem Autohaus im Leipziger Stadtteil Paunsdorf hat in der Nacht zu einem Großeinsatz geführt. Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht gemeldet. Rund 50 Feuerwehrleute waren mehrere Stunden im Einsatz, am frühen Morgen wurden die Flammen gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. 

Polizisten auf Streifenfahrt hatten das Feuer bemerkt. Sie stellten fest, dass es im Inneren des Gebäudes im Werkstattbereich brannte und alarmierten die Feuerwehr. Ein Brandursachenermittler untersuchte später das Gebäude und laut Polizei kam zu dem Schluss, dass ein technischer Defekt das Feuer auslöste. Zur Höhe des Schadens lagen zunächst keine Angaben vor. (dpa)

