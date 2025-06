Teenager will auf Zug aufspringen und verletzt sich schwer

Polizisten kontrollieren am Bahnhof einen Jugendlichen mit Verletzungen und beschädigter Kleidung. Wie sich herausstellt, hatte der Junge versucht, auf einen Güterzug aufzuspringen.

Dresden.

Ein Jugendlicher hat am Dresdner Hauptbahnhof versucht, auf einen durchfahrenden Güterzug aufzuspringen und ist dabei ins Gleis gestürzt. Eine Polizeistreife traf den schwer verletzten Jungen kurz nach dem Sprung in der Nacht zu Sonntag an, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 16-Jährige habe Schürfwunden gehabt und beschädigte Kleidung getragen.