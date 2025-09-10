Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Heute stark bewölkt und gelegentlich Niederschlag. (Symbolbild)
Bild: Jan Woitas/dpa
Heute stark bewölkt und gelegentlich Niederschlag. (Symbolbild)
Heute stark bewölkt und gelegentlich Niederschlag. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Temperatur-Schwankungen und lokale Gewitter
Starkregen in der Oberlausitz und ein Auf und Ab der Temperaturen: Die Wetter-Prognose für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist wechselhaft.

Leipzig.

In den kommenden Tagen ist in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen überwiegend wechselhaftes Wetter zu erwarten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es heute stark bewölkt sein und gelegentlich regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 24 Grad bei schwachem Wind.

In der Oberlausitz erwartet der DWD ab dem Abend und in der Nacht zu Donnerstag Starkregen mit Mengen zwischen 20 und 30 Litern pro Quadratmeter. Lokal könne es zu kurzen Gewittern kommen, die in der zweiten Nachthälfte abklingen sollen, so die Wetterexperten.

In der Nacht zum Donnerstag soll es laut DWD zunächst bedeckt sein und später auflockern. Die Tiefsttemperatur liege bei neun bis 13 Grad bei schwachem Wind. 

Auch am Donnerstag und Freitag soll es stark bewölkt bleiben mit örtlichen Schauern. Am Donnerstag werden lokale Gewitter erwartet und Höchstwerte von 19 bis 23 Grad bei schwachem bis mäßigem Südwestwind. Zeitweise soll es stark böig sein und auf dem Brocken kann es laut DWD zu Sturm kommen. (dpa)

