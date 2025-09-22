Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?

Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?

Chemnitz. Pünktlich zum kalendarischen Herbstbeginn zeigt sich das Wetter auch im Freistaat von seiner nass-kalten Seite. Am Samstag kletterte das Thermometer noch auf Spitzenwerte von 31,2 (Leipzig-Holzhausen) oder 29 Grad (Chemnitz), doch am heutigen Montag sind höchstens noch 10 bis 13 Grad drin.

Grund dafür ist eine Kaltfront, verrät Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber der „Freien Presse“. Diese erstreckt sich von Südwesten nach Nordosten. Neben deutlich kühlerer Luft hat sie auch jede Menge Regen im Gepäck.

Erst Schmuddelwetter, dann sonnig(er)

„Weil die Front sehr langsam unterwegs ist, braucht sie lange und es dürfte etwa in der Chemnitzer Region noch bis in den Abend dauern, bis sie durchgezogen ist“, so die Meteorologin.

Ist danach wieder Sonnenschein angesagt? Nur kurzfristig kann sich am morgigen Dienstag aus Nordosten ein Hoch durchkämpfen. Das hält auch am Mittwoch noch an, beschert freundlicheres Wetter, die Sonne zeigt sich am Dienstag bei Höchstwerten von 15, am Mittwoch bei höchstens 14 bis 15 Grad. Allerdings gibt es am Wochenteiler auch noch Wind, der mit Stärke 7 pustet – also rund 50 km/h.

So wird das Wochenende

In der Nacht auf Donnerstag schleicht sich dann langsam wieder Regen nach Sachsen: „Von Süden her zieht viel Niederschlag auf, es wird reichlich und andauernd regnen.“ Während der Donnerstag also bei höchstens 11 Grad ins Wasser fällt, lassen die Niederschläge in der Nacht auf Freitag nach.

Am Freitag selbst bleibt es dennoch unbeständig, Regenfälle sind möglich. Das Thermometer klettert höchstens auf 14 bis 15 Grad. Zum Nachmittag wird es aber langsam trockener.

Das setzt sich dann auch am Samstag fort: Bei bis zu 16 Grad zeigt sich hier und da auch mal die Sonne. Am Sonntag zeigt sie sich bei einem Sonne-Wolken-Mix nochmals häufiger, dann bei bis zu 17 Grad. „Das ist dann aber auch schon das höchste der Gefühle“, so Hickmann.

Kommt der goldene Oktober?

Nächste Woche steht dann schon der Oktober ins Haus – können wir nach Temperatursturz und Schmuddelwetter dann wieder mit mehr Sonne rechnen? Gar mit einem goldenen Oktober?

Hickmann dämpft die Hoffnungen: „Es bleibt grundsätzlich erstmal unbeständig.“ Hohe Temperaturen oder gar ein Comeback des Sommers seien derzeit nicht erkennbar.

Stattdessen dürfte es bewölkt werden, hier und da lugt dann die Sonne hervor. Ab und zu fällt Regen. „Die Temperaturen werden vielleicht sogar mal in Richtung 15 bis 17 Grad steigen, aber 20 Grad sind nicht in Sicht - und strahlend blauer Himmel auch erstmal nicht.“ (phy)