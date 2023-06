Tenor erhält Mauersberger-Stipendium des Dresdner Kreuzchors

Dresden.

Nachwuchstenor Friedrich Schöne wird mit dem Rudolf-Mauersberger-Stipendium der Förderstiftung Dresdner Kreuzchor 2023 ausgezeichnet. Damit will das Kuratorium die weitere Ausbildung des Kruzianers fördern, der Gesang studieren will, wie der Kreuzchor am Donnerstag mitteilte. Der 19-Jährige ist seit 2021 Mitglied des berühmten Sängerknaben-Ensembles. Das nach einem früheren Kreuzkantor benannte und mit 5000 Euro dotierte Stipendium wird seit 1991 jährlich an besonders begabte aktive oder ehemalige Kruzianer unter 30 Jahren verliehen.