Test: Trockenlegen von Karpfenteichen für Naturschutz gut

Dresden.

Das gezielte Trockenlegen von Karpfenteichen hat laut einer Untersuchung in Ostsachsen positive Effekte für den Natur- und Artenschutz. Die sogenannte Sömmerung sei deshalb in das Förderprogramm von Teichen aufgenommen worden, gab das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Freitag in Dresden bekannt. Auf trockengelegten Flächen habe man innerhalb von zweieinhalb Vegetationsperioden fast 230 Pflanzenarten nachweisen können.