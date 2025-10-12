Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Markus Fiedler ist nicht mehr Trainer des 1. FC Magdeburg. (Archivbild)
Markus Fiedler ist nicht mehr Trainer des 1. FC Magdeburg. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Markus Fiedler ist nicht mehr Trainer des 1. FC Magdeburg. (Archivbild)
Markus Fiedler ist nicht mehr Trainer des 1. FC Magdeburg. (Archivbild) Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
Testspieldebakel: Magdeburg trennt sich von Trainer Fiedler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Vertrauensvorschuss folgt die nächste herbe Pleite. Nun trennt sich der Zweitliga-Tabellenletzte 1. FC Magdeburg von Trainer Markus Fiedler.

Magdeburg.

Nur wenige Tage nach dem Vertrauensbeweis hat sich Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg von Trainer Markus Fiedler getrennt. Die 0:6-Niederlage im Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig hatte den Glauben an den erst im Sommer geholten Übungsleiter zum Einsturz gebracht. Noch am Dienstag hatte Sportchef Otmar Schork auch nach sechs Niederlagen in der Liga hintereinander zu Fiedler gestanden.

"Wir sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", teilte der Sport-Geschäftsführer in einer Pressemitteilung mit. Aktuell sei man "in Gesprächen, um den richtigen Trainer für den FCM zu finden". Neben Fiedler werden auch die Co-Trainer Andreas Schumacher und Saban Uzun von ihren Aufgaben entbunden. 

Petrik Sander und Pascal Ibold als Interimstrainer

Interimsweise sollen Petrik Sander und Pascal Ibold, Trainer der U23 des 1. FC Magdeburg, die erste Mannschaft übernehmen und auf das Auswärtsspiel in Darmstadt vorbereiten. Sander hat als Trainer von Energie Cottbus und TuS Koblenz bereits Erfahrung in der 1. und 2. Bundesliga sammeln können. Der FCM, der in der Vorsaison mit Christian Titz noch um den Erstligaaufstieg mitkämpfte, stellt mit 19 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga und blieb zuletzt in vier Spielen in Serie ohne eigenen Treffer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
14:23 Uhr
2 min.
Magdeburg-Interimstrainer Sander: Hand auflegen reicht nicht
Petrik Sander soll beim 1. FC Magdeburg als Interimstrainer die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückbringen. (Archivbild)
Gibt es ein neues Fußball-Wunder mit Sander? Der ehemalige Energie-Coach führte Cottbus einst in die Bundesliga zurück. Nun soll er dem krisengeschüttelten 1. FC Magdeburg helfen.
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
12.10.2025
2 min.
Magdeburg stellt Coach Fiedler frei - Interimsduo übernimmt
Markus Fiedler ist nicht mehr der Trainer des 1. FC Magdeburg. (Archivbild)
Ligaschlusslicht 1. FC Magdeburg befreit Trainer Fiedler von seinen Aufgaben. Das 0:6 im Test gegen Braunschweig beschleunigt den Prozess von Sportchef Schork.
Mehr Artikel