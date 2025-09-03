Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis

Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Fahrschule sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.

Dresden. Etwa jeder dritte Azubi muss in Sachsen mehr als 50 Kilometer bis zu seiner Berufsschule zurücklegen. Die meisten Jugendlichen sind daher in der Regel von gut getakteten Bus- und Bahnverbindungen abhängig. Die gibt es in vielen ländlichen Regionen im Freistaat aber nicht. Die Folge: Bestimmte Berufe werden in Sachsen schon gemieden, wie kürzlich eine Umfrage offenbart hat. Denn auch der Führerschein ist da oft keine Alternative. Viele angehende Azubis können ihn sich nämlich inzwischen schichtweg nicht mehr leisten.

Fahrschule kostet oft schon bis zu 4500 Euro

So sind die Kosten für den Besuch einer Fahrschule und das Ablegen der Führerscheinprüfung in den vergangenen Jahren in Sachsen stark gestiegen. Nach Angaben des ADAC sind Preise von bis zu 4500 Euro inzwischen keine Seltenheit mehr. Zwischen 2500 und 3500 Euro hat die Mehrheit der Fahranfänger demnach in Deutschland zuletzt für Fahrschulstunden, Antrags- und Prüfungsgebühren sowie Sehtest, Erste-Hilfe-Kurs und Passbilder bezahlt. Laut Bundessozialministerium sind die Kosten dafür in Hamburg mit durchschnittlich rund 4151 Euro und in Sachsen mit im Schnitt 3762 Euro sogar am höchsten.

Handwerkerchef Dittrich: Führerschein auf dem Land zwingend nötig

Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden und des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, fordert deshalb jetzt Unterstützung vom Staat. Auszubildende im Handwerk oder deren Ausbildungsbetriebe müssten staatliche Zuschüsse für den Erwerb des Führerscheins erhalten, so Dittrich. „Gerade in ländlichen Regionen ist der Führerschein zwingend notwendig, damit die Jugendlichen zum Betrieb, in die Berufsschule und auf die Baustelle kommen. Denn leider fährt der ÖPNV gerade auf dem Land oftmals nicht im benötigten Maße.“

Viele Betriebe beteiligen sich schon an den Kosten

Zwar sind laut Dittrich schon jetzt viele Arbeitgeber bereit, ihren Azubis einen Zuschuss zum Führerschein zu zahlen oder die Kosten komplett zu übernehmen. „Finanzielle Beihilfen vom Staat für den Führerschein würden die Attraktivität der dualen Ausbildung aber erhöhen“, so Dittrich, egal ob dieses Geld an den Auszubildenen oder an das Handwerksunternehmen ausgezahlt werde, das die Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis übernimmt.

Mehrheit braucht heute mindestens sieben Monate für den Erwerb

Der ADAC führt die Kostenexplosion beim Führerschein-Erwerb auf gestiegene Fahrzeug-, Sprit- und vor allem Personalkosten infolge der Inflation zurück. Ein weiterer wichtiger Kostenfaktor: die Dauer der Fahrausbildung. Das Gros braucht laut ADAC-Umfrage heute schon mindestens sieben Monate bis zur bestandenen Prüfung.

Die theoretische Führerschein-Prüfung ist immer komplexer geworden: Der Fragenkatalog umfasst inzwischen schon 1300 Fragen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa Die theoretische Führerschein-Prüfung ist immer komplexer geworden: Der Fragenkatalog umfasst inzwischen schon 1300 Fragen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Das sagt Sachsens Fahrlehrerverband zu den hohen Kosten

Sachsens Fahrlehrerverband verteidigt die Preisentwicklung. So hätten die Fahrschulen im Freistaat viele Jahre unter existenzbedrohenden Bedingungen arbeiten müssen, weil der Markt überschwemmt gewesen sei, erklärte Sachsens Fahrlehrerverbands-Chef Peter Losleben kürzlich der „Freien Presse“. „Das hat dazu geführt, dass heute eine ganze Generation von Fahrlehrern fehlt.“ Daher müssten Fahrlehrer jetzt deutlich besser bezahlt werden. Hinzu kommt als Kostentreiber: Viele fallen durch die Prüfungen beim ersten Mal durch. Ein Grund dafür ist der inzwischen „auf 1300 Fragen aufgeblähte Multiple-Choice-Test in der theoretischen Prüfung, dessen nachhaltige Wirksamkeit von den kognitiven Wissenschaften seit über 30 Jahren infrage gestellt wird“, wie Losleben beklagt. (juerg)