Das Theater Eisleben startet mit einer neuen Reihe. (Archivbild)
Das Theater Eisleben startet mit einer neuen Reihe. (Archivbild) Bild: dpa
Sachsen
Theater Eisleben arbeitet mit Künstlern aus Leipzig zusammen
Die Leipziger Hochschule für Musik und Theater ist in den nächsten Monaten regelmäßig in Eisleben zu Gast. Der Auftakt ist schon in wenigen Tagen geplant.

Eisleben.

Das Theater in Eisleben startet in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig eine neue Veranstaltungsreihe. Ab dem 31. Oktober seien immer wieder Gastspiele der Leipziger Musiker geplant, teilte das Theater mit. Die Zusammenarbeit sei ein "großer Gewinn für die Region", hieß es. Auftakt der Reihe stelle die Kammeroper "Three Decembers" dar. Weiteres Programm sei noch bis April 2026 geplant, erklärte das Theater. (dpa)

