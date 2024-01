Theater in Zittau bringt Auftragswerk von Rietzschel heraus

Zittau.

Aufstieg, Ansichten und das fiktive Leben eines populistischen Politikers stehen im Mittelpunkt eines neuen Bühnenstücks, das am 20. Januar in Zittau uraufgeführt wird. Der Görlitzer Schriftsteller Lukas Rietzschel hat das Auftragswerk mit dem Titel "Das beispielhafte Leben des Samuel W." geschrieben, teilte das Gerhart-Hauptmann-Theater am Donnerstag mit. Das Stück aus Interviewsequenzen zeichne das Leben eines Mannes nach, der in der DDR geboren wurde und einer offensichtlich radikalen Partei beitritt.