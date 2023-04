Theater Plauen-Zwickau bereitet 21 Premieren vor

Plauen/Zwickau. Von Klassikern bis zu Neuentdeckungen: Das Theater-Plauen Zwickau bereitet für die nächste Saison 21 Premieren vor. Darunter seien drei Uraufführungen des Balletts und die deutschsprachige Erstaufführung eines Musicals, sagte Generalintendant Dirk Löschner am Freitag bei der Vorstellung des Spielplans 2023/2024. Er steht unter dem Motto "Kennen wir uns?".

Besonders die romantische Oper "Der Freischütz" will Zeichen setzen. "Wir haben uns für das geschichtsträchtige Werk entschieden, weil es sehr zeitgemäß ist", erläuterte Löschner. "Es setzt sich mit den Folgen des Krieges auseinander und mit den Auswirkungen auf die Menschen." Da dieses Jahr dem 125. Geburtstag von Bertolt Brecht gedacht wird, soll auch dieser bei der Inszenierung eine Rolle spielen. "Denn das Vogtlandtheater teilt sich mit ihm das Geburtsjahr."

Als eine der ersten Premieren in der neuen Spielzeit wird sich das Stück "Über Menschen" nach dem erfolgreichen Roman von Juli Zeh ebenso mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen befassen. Die Bühnenfassung von Jan Jochymski startet auch unter dessen Regie im Zwickauer Gewandhaus Ende September. Als Monodrama ist "Das Ende von Eddy" des französischen Schriftstellers Édouard Louis geplant. Das Buch sei in dessen Heimatland vor zwei Jahren ein "Erdrutscherfolg" gewesen und habe dort wichtige Elemente der sogenannten Gelbwesten-Bewegung aufgenommen, erläuterte Löschner die Wahl.

Die in der letzten Spielzeit neu gegründete Sparte "Junges Theater" wird weiter eine wichtige Rolle spielen. Unter dem Motto "JUPZ!" sollen junge Menschen animiert werden, sich mehr mit Theater zu beschäftigen, erklärte der künstlerische Leiter Brian Völkner. Mit "Kabale und Liebe", "Urmel aus dem Eis", "WIR" und "Die Glücksforscher" sind vier Stücke für die junge Generation vorgesehen.

Mit den drei Uraufführungen "Schumann!", "Romeo und Julia" und "Pinocchio" macht die Sparte Ballett am Theater Plauen-Zwickau auf sich aufmerksam. Hauptsächlich verantwortlich für die Inszenierungen und Choreographien zeigt sich hierbei Ballettdirektor Sergei Vanaev. Abgerundet wird das neue Programm von der deutschen Erstaufführung "Snow White and me". Das Musical für alle Altersklassen ist für Sommer 2024 vorgesehen. (dpa)