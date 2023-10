Theatergruppe nach Ausreise aus Israel zurück in Leipzig

Leipzig.

Die Schülertheatergruppe, die in Israel festsaß, ist zurück in Leipzig. Der Theaterverein K teilte mit, die Gruppe sei am Sonntag wieder in die Messestadt zurückgekehrt. Nachdem die Gruppe bereits am Dienstag vergangener Woche nach Larnaka in Zypern reiste, konnten die Jugendlichen und ihre Betreuer am Sonntag nach Prag fliegen. Anschließend kehrte die Gruppe mit dem Bus nach Leipzig zurück.