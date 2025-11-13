Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Torwart Silvio Heinevetter hatte großen Anteil daran, dass die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach ihr Heimspiel gegen den TVB Stuttgart gewannen.
Torwart Silvio Heinevetter hatte großen Anteil daran, dass die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach ihr Heimspiel gegen den TVB Stuttgart gewannen. Bild: Ronny Hartmann/dpa
Sachsen
ThSV Eisenach erkämpft sich fünften Heimsieg
Die Eisenacher Bundesliga-Handballer untermauern ihre Heimstärke auch im Duell gegen ihren Ex-Trainer. Eine Leistungssteigerung nach der Pause bringt den Sieg gegen Stuttgart.

Eisenach.

Die Handballer des ThSV Eisenach haben in der Bundesliga ihren fünften Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Sebastian Hinze bezwang am Donnerstagabend den TVB Stuttgart mit 28:24 (14:16). Vincent Büchner war vor 2.850 Zuschauern mit acht Treffern der beste Werfer der Thüringer, die nun bei 10:14 Punkten stehen.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielten sich die vom ehemaligen Eisenacher Coach Misha Kaufmann trainierten Stuttgarter dank ihrer Rückraumschützen Vorteile und setzten sich Mitte der ersten Halbzeit auf 11:8 (16. Minute) ab. Die Gastgeber hielten kämpferisch dagegen, ihr Angriffsspiel litt aber unter Ungenauigkeiten im Passspiel.

Nach dem Wechsel entwickelten die Eisenacher deutlich mehr Durchschlagskraft im Rückraum und eroberten mit einem 6:1-Lauf eine 20:17-Führung (38.). In der Folge erlahmte der Spielfluss der Thüringer, doch der immer stärker werdende Torhüter Silvio Heinevetter sicherte die Führung ab. In der Schlussphase zog Eisenach das Tempo wieder an und setzte sich vorentscheidend auf 26:22 (54.) ab. (dpa)

