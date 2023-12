ThSV Eisenach gewinnt knapp gegen HC Erlangen

Eisenach. Der ThSV Eisenach hat mit einem weiteren Sieg in dieser Woche einen versöhnlichen Jahresabschluss geschafft. Der Handball-Bundesligist gewann gegen den HC Erlangen mit 28:26 (15:14) in der voll besetzten Werner-Aßmann-Halle. Vor 3150 Zuschauern avancierte Manuel Zehnder mit elf Toren, davon zwei verwandelten Siebenmeter, zum Matchwinner.

Das Spiel war über weite Strecken eine ausgeglichene Angelegenheit. Beide Teams agierten immer wieder ohne Torwart und mit einem zusätzlichen Feldspieler, um sich offensiv Vorteile zu erspielen. Mit einer knappen 15:14-Führung gingen die Gastgeber in die Pause.

Eng ging es auch im zweiten Durchgang zu. Erst in der 42. Minute schafften es die Wartburgstädter, sich erstmals eine Drei-Tore-Führung zu erarbeiten. Die gute Offensivleistung zu dieser Zeit wurde jedoch durch eine Auszeit des HC Erlangen und mehreren vergebenen Torwürfen der Eisenacher gestört. In den letzten drei Minuten konnte der ThSV dann noch mal drei Tore am Stück machen und entschied so das knappe Spiel mit 28:26 für sich.

Auch wenn der ThSV sein letztes Spiel vor der Winterpause gewinnen konnte, verpasst der Aufsteiger das selbst gesteckte Ziel. Geschäftsführer René Witte hatte vor einigen Wochen gegenüber der Thüringer Allgemeinen gesagt: "Zur Winterpause möchte ich schon über dem Strich stehen." Eisenach beendet die erste Saisonhälfte nun allerdings als Vorletzter der Tabelle. (dpa)