Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thüringen will zusammen mit Sachsen einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker erreichen, kündigte Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt an.
Thüringen will zusammen mit Sachsen einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker erreichen, kündigte Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt an. Bild: Michael Reichel/dpa
Thüringen will zusammen mit Sachsen einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker erreichen, kündigte Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt an.
Thüringen will zusammen mit Sachsen einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker erreichen, kündigte Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt an. Bild: Michael Reichel/dpa
Sachsen
Thüringen fordert besseren Schutz von Kommunalpolitikern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Immer wieder kommt es gegen Politiker zu Angriffen oder Einschüchterungsversuchen. Eine Gesetzesinitiative soll nun mit Hilfe des Rechts für mehr Schutz sorgen.

Erfurt.

Thüringen will im Bundesrat eine Initiative Sachsens für einen besseren Schutz von Kommunalpolitikern unterstützen. Das kündigte der Thüringer Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) in Erfurt an. Ziel sei es, Straftatsbestände einzuführen, die gezielt Einschüchterungsversuche von Amts- und Mandatsträgern unter Strafe stellten, wie Gruhner nach einer Kabinettssitzung in Erfurt erläuterte. "Am Ende braucht Demokratie mutige Menschen", sagte er. Voraussetzung sei aber, dass für diese Menschen ein Schutz organisiert werde. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
19.09.2025
2 min.
Pistorius kommt zur MPK-Ost
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt zur Ost-Ministerpräsidentenkonferenz nach Thüringen. (Archivbild)
Beim Treffen der ostdeutschen Regierungschefs auf Schloss Ettersburg bei Weimar wird es auch um die Zeitenwende und Verteidigungsstrukturen gehen. Prominenter Besuch hat sich angekündigt.
25.09.2025
4 min.
Bedrohte Kommunalpolitiker: Sachsen-Initiative zur Strafrechtsverschärfung im Bundesrat
Sachsens Justizministerium rechnet mit einer Zustimmung zur Strafrechtsverschärfung im Bundesrat.
Verrohung, Einschüchterung, Fackelmärsche: Sachsen schlägt erneut eine Verschärfung des Strafgesetzbuches vor, um Ehrenamtliche und Amtsträger besser zu schützen – vor allem vor Angriffen von rechts.
Tobias Wolf
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel