Johanna Reichert führte die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC beim 29:29 in Buxtehude als beste Werferin an. (Archivbild)
Johanna Reichert führte die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC beim 29:29 in Buxtehude als beste Werferin an. (Archivbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Sachsen
Thüringer HC erkämpft noch ein Remis
Nach einer schwachen ersten Halbzeit drehen die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen in Buxtehude nach der Pause auf. Doch erst in den Schlusssekunden gelingt der Ausgleich.

Buxtehude.

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben nur mit Mühe die erste Saisonniederlage verhindert. Das Team von Trainer Herbert Müller errang beim Buxtehuder SV nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang ein 29:29 (11:17)-Remis. Vor 1500 Zuschauern sicherte Nathalie Hendrikse dem THC drei Sekunden vor Schluss den Punktgewinn. Beste Werferin war Johanna Reichert mit neun Toren.

Sechs Tage nach dem 32:25 gegen Halle taten sich die Thüringerinnen als Premierengast in der neuen Halle Nord zunächst schwer. Die Buxtehuderinnen starteten mit viel Enthusiasmus und deckten die Lücken in der THC-Defensive gnadenlos auf. So führte der BSV mit 9:4. Eine Auszeit von Müller rüttelte die Gäste nur kurzzeitig wach. Buxtehude hielt das Tempo hoch und lag zur Pause mit sechs Toren vorn.

Nach dem Wechsel bewegte der THC den Ball deutlich besser und pirschte sich auf 21:23 (45.) heran. In der 57. Minute traf Sharon Nooitmeer für den THC zum 27:27-Ausgleich. Nach der 15. Parade ihrer Torhüterin Sophie Fasold hatte Buxtehude den Sieg bereits vor Augen, ehe Hendrikse zum Remis traf. (dpa)

