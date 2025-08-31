Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch dank der Treffsicherheit von Johanna Reichert vom Siebenmeterpunkt gewann der Thüringer HC zum Bundesliga-Start gegen den SV Union Halle-Neustadt.
Auch dank der Treffsicherheit von Johanna Reichert vom Siebenmeterpunkt gewann der Thüringer HC zum Bundesliga-Start gegen den SV Union Halle-Neustadt. Bild: Marijan Murat/dpa
Auch dank der Treffsicherheit von Johanna Reichert vom Siebenmeterpunkt gewann der Thüringer HC zum Bundesliga-Start gegen den SV Union Halle-Neustadt.
Auch dank der Treffsicherheit von Johanna Reichert vom Siebenmeterpunkt gewann der Thüringer HC zum Bundesliga-Start gegen den SV Union Halle-Neustadt. Bild: Marijan Murat/dpa
Sachsen
Thüringer HC feiert Auftaktsieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Thüringer Handballerinnen wechseln zum Bundesliga-Start Licht und Schatten. Letztlich setzen sie sich im Ostduell gegen Halle-Neustadt aber doch souverän durch.

Bad Langensalza.

Die Handballerinnen des Thüringer HC sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang im Ostduell den Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt mit 32:25 (17:13). Vor 1.207 Zuschauern avancierte Johanna Reichert mit sieben Toren - alle vom Siebenmeterpunkt - zur besten Werferin des THC. Zudem überzeugte Rückkehrerin Laura Kuske im Tor mit 14 Paraden. Für Halle traf Cara Reuthal fünfmal.

Acht Tage nach dem Triumph im Supercup legten die Thüringerinnen furios los und führten nach zwölf Minuten bereits mit 9:4. Bis zum 16:9 (23. Minute) dominierten die Gastgeberinnen mit ihrem schnellen und variablen Angriffsspiel, ehe die Konzentration deutlich nachließ. Das aufopferungsvoll kämpfende Team von Trainerin Ines Seidler bestrafte die Fehler des THC konsequent und arbeitete sich bis auf 18:21 (40.) heran. Erst in der Schlussphase fand der Favorit seine spielerische Linie wieder und setzte sich vorentscheidend auf 30:23 (54.) ab. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
12:46 Uhr
2 min.
Kein Gedanke an Füchse: Magdeburg-Fokus liegt auf Eisenach
Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert freut sich auf das erste Saison-Heimspiel gegen den ThSV Eisenach. (Archivbild)
Am Samstag muss der SC Magdeburg beim Meister in Berlin ran. Trainer Wiegert widmet die volle Aufmerksamkeit aber zunächst einem anderen Gegner.
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
30.08.2025
2 min.
Eisenach gewinnt das Ostderby gegen Leipzig
Fynn Hangstein trug mit fünf Treffern zum Sieg gegen Leipzig bei.
Die Thüringer erwischen einen Start nach Maß in die neue Saison. Mit einem 8:1-Lauf Mitte der ersten Halbzeit stellen die Hausherren die Weichen auf Sieg.
Mehr Artikel