Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anna Szabo überzeugte beim klaren Heimsieg des Thüringer HC gegen den VfL Oldenburg mit sieben Toren und hundertprozentiger Wurfquote. (Archivbild)
Anna Szabo überzeugte beim klaren Heimsieg des Thüringer HC gegen den VfL Oldenburg mit sieben Toren und hundertprozentiger Wurfquote. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Anna Szabo überzeugte beim klaren Heimsieg des Thüringer HC gegen den VfL Oldenburg mit sieben Toren und hundertprozentiger Wurfquote. (Archivbild)
Anna Szabo überzeugte beim klaren Heimsieg des Thüringer HC gegen den VfL Oldenburg mit sieben Toren und hundertprozentiger Wurfquote. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Sachsen
Thüringer HC feiert Kantersieg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Thüringer Handballerinnen kommen in der Bundesliga immer besser in Fahrt. Nach kurzer Anlaufzeit dominieren sie gegen Oldenburg nach Belieben.

Bad Langensalza.

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga eindrucksvoll bestätigt. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend vor 1.217 Zuschauern den VfL Oldenburg deutlich mit 34:22 (19:11). Beim zweiten Sieg nacheinander zeichnete sich Johanna Reichert mit zwölf Toren als beste Werferin des THC aus, der nun bei 7:5 Punkten steht.

Bis zum 8:7 Mitte der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe, ehe es den Thüringerinnen in der Defensive immer besser gelang, den Spielfluss des VfL zu unterbinden. Weil sie im Angriff zudem mit effizienter Chancenverwertung glänzten, setzten sie sich bis zur Pause auf 19:11 ab.

Nach einer kurzen Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit bekam der THC die Partie schnell wieder in den Griff und führte beim 28:18 (48. Minute) erstmals zweistellig. Bis zum Ende hielten die Gastgeberinnen das Tempo hoch und siegten auch in der Höhe verdient. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
25.10.2025
2 min.
Leipzig holt Remis nach Aufholjagd beim Bergischen HC
Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig holten im Kellerduell beim Bergischen HC ein Unentschieden.
Den Leipziger Bundesliga-Handballern bleibt auch im Kellerduell beim Bergischen HC der erste Saisonsieg verwehrt. Eine starke kämpferische Leistung bringt aber zumindest einen Punkt.
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
11.10.2025
2 min.
Thüringer HC lässt Göppingen keine Chance
Torjägerin Johanna Reichert und die Handballerinnen des Thüringer HC feierten im Bundesligaspiel bei Frisch Auf Göppingen einen ungefährdeten Sieg.
Die schwach in die Saison gestarteten Thüringer Bundesliga-Handballerinnen werfen sich in Göppingen den Frust von der Seele. Beim ersten Auswärtssieg überragt einmal mehr die Torjägerin.
Mehr Artikel