Thüringer HC feiert Kantersieg

Die Thüringer Handballerinnen kommen in der Bundesliga immer besser in Fahrt. Nach kurzer Anlaufzeit dominieren sie gegen Oldenburg nach Belieben.

Bad Langensalza. Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga eindrucksvoll bestätigt. Das Team von Trainer Herbert Müller bezwang am Samstagabend vor 1.217 Zuschauern den VfL Oldenburg deutlich mit 34:22 (19:11). Beim zweiten Sieg nacheinander zeichnete sich Johanna Reichert mit zwölf Toren als beste Werferin des THC aus, der nun bei 7:5 Punkten steht.

Bis zum 8:7 Mitte der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe, ehe es den Thüringerinnen in der Defensive immer besser gelang, den Spielfluss des VfL zu unterbinden. Weil sie im Angriff zudem mit effizienter Chancenverwertung glänzten, setzten sie sich bis zur Pause auf 19:11 ab.

Nach einer kurzen Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit bekam der THC die Partie schnell wieder in den Griff und führte beim 28:18 (48. Minute) erstmals zweistellig. Bis zum Ende hielten die Gastgeberinnen das Tempo hoch und siegten auch in der Höhe verdient. (dpa)