Thüringer HC gleicht Halbfinalserie aus

Die Thüringer Bundesliga-Handballerinnen zeigen sich gut erholt von der heftigen Niederlage im ersten Halbfinale. Gegen die HB Ludwigsburg gelingt ein erstaunlich souveräner Heimsieg.

Bad Langensalza.

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Chancen auf das Erreichen des Playoff-Finales in der Bundesliga gewahrt. Das Team von Trainer Herbert Müller behielt im zweiten Halbfinalspiel gegen die HB Ludwigsburg vor heimischer Kulisse nach einer imponierenden Vorstellung mit 36:31 (17:14) die Oberhand und erzwang in der Best-of-three-Serie ein Entscheidungsspiel am Sonntag (16 Uhr) in Ludwigsburg.