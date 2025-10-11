Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Torjägerin Johanna Reichert und die Handballerinnen des Thüringer HC feierten im Bundesligaspiel bei Frisch Auf Göppingen einen ungefährdeten Sieg.
Torjägerin Johanna Reichert und die Handballerinnen des Thüringer HC feierten im Bundesligaspiel bei Frisch Auf Göppingen einen ungefährdeten Sieg. Bild: Marijan Murat/dpa
Sachsen
Thüringer HC lässt Göppingen keine Chance
Die schwach in die Saison gestarteten Thüringer Bundesliga-Handballerinnen werfen sich in Göppingen den Frust von der Seele. Beim ersten Auswärtssieg überragt einmal mehr die Torjägerin.

Göppingen.

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Negativserie in der Bundesliga gestoppt. Nach zuvor drei sieglosen Spielen setzte sich das Team von Trainer Herbert Müller am Samstagabend bei Frisch Auf Göppingen nach einer offensiv glänzenden Vorstellung mit 39:33 (21:15) durch und feierte den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Vor 1.866 Zuschauern war Johanna Reichert mit elf Toren die beste Werferin des THC, der nun bei 5:5 Punkten steht.

Die Thüringerinnen verschliefen den Start und gerieten schnell mit 3:6 (9. Minute) in Rückstand. In der Folge bekamen sie defensiv mehr Zugriff und entwickelten im Angriff deutlich mehr Zug zum Tor. Mit einem 9:2-Lauf eroberten sie binnen zehn Minuten eine 12:8-Führung, die sie in einem offenen Schlagabtausch bis zur Pause auf sechs Tore ausbauten.

Auch nach dem Wechsel fanden die Gastgeberinnen in der Abwehr kein Mittel gegen den spielfreudigen THC, der beim 27:17 (37.) erstmals zweistellig führte. Danach ließ die Konzentration bei den Thüringerinnen etwas nach, ohne dass der deutliche Erfolg in Gefahr geriet. (dpa)

